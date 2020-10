Spaccio nei quartieri di Roma, sei arresti. Sequestrati sette chili di droga | VIDEO

06 ottobre 2020 a

a

a

Spaccio nei quartieri di Roma, sei arresti. Sequestrati sette chili di droga.

Gli investigatori del commissariato di polizia Fidene, in stretta collaborazione con personale del III Gruppo "Nomentano" della Polizia Locale Roma Capitale, hanno svolto un'articolata e complessa attività d'indagine denominata "Operazione Stanley", coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti.

Durante le indagini sono stati girati video e sono stati portati a termine numerosi servizi di osservazione con pedinamento, che hanno consentito di identificare diversi individui dediti alla vendita ed al traffico sistematico di droga.

Gli innumerevoli servizi di Polizia Giudiziaria, frutto di una consolidata collaborazione maturata negli anni con l’Unità Operativa III Gruppo "Nomentano" Polizia Locale Roma Capitale, con un costante e proficuo raccordo info investigativo, sotto l'egida della locale Squadra Mobile, hanno portato all'arresto in flagranza di reato di più persone, confermando l'ipotesi investigativa della presenza effettiva sul territorio di una rete stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nell'arco temporale dell'intera indagine, sono stati effettuati nei confronti degli indagati, sia italiani che stranieri, numerosi riscontri che hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di droga: 255 grammi di cocaina, 6,1 kg di marijuana, 370 grammi di hashish e 1200 euro in contanti.

Gli arresti e contestuali sequestri sono stati effettuati in varie zone della Capitale ed in particolare nei quartieri periferici di Montesacro, Primavalle, Portuense, Casalotti e nel Comune di Fiumicino.



A conclusione indagine, Il gip, su richiesta del Pubblico Ministero ha emesso 6 misure cautelari di cui 3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari nei confronti degli indagati.

