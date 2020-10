Bimba di 2 anni lasciata in auto mentre i genitori fanno shopping. Ladro sfonda vetro e ruba lo smartphone

05 ottobre 2020 a

a

a

Lasciano bimba di 2 anni in auto per fare shopping. Ladro sfonda vetro e ruba lo smartphone.

E' accaduto a Roma nel pomeriggio del 2 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Euroma 2. Lo riporta il sito Roma Today. I carabinieri della stazione Torrino Nord sono intervenuti dopo una segnalazione. Alcuni avevano notato la piccola all'interno della vettura con il vetro rotto.

I carabinieri allora hanno atteso la coppia che si è giustificata sostenendo di aver lasciato in auto il cellulare con la telecamera accesa per controllare la piccola mentre facevano shopping. Peccato che quel cellulare è stato rubato da un ladro che ha sfondato il vetro e lo ha portato via.

I due genitori sono stati denunciati a piede libero per abbandono di minore aggravato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.