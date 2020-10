IL CASO

05 ottobre 2020 a

a

a

Cinghiale carica donna a spasso con il cane nella pineta del quartiere Aurelio. E' accaduto nella mattinata del 6 ottobre a Roma all'interno dell'area verde che sta tra il quartiere Aurelio e San Pietro. E' la stessa signora, passato lo spavento, a raccontare la sua disavventura sul gruppo comitato quartiere Aurelio Roma XIII. "Io e il mio cane siamo stati caricati da un cinghiale enorme in Pineta, all'inizio nella strada che va verso San Pietro per capirci. La situazione era veramente allucinante, il cane inseguito dal cinghiale, io che urlavo e non sapevo cosa fare, alla fine per fortuna il mio cane lo ha messo in fuga ma la paura è stata forte".

Una situazione delicata quella che si sta vivendo nel quartiere Aurelio dove ormai da settimane viene avvistata e filmata una colonia di cinghiali che vanno a spasso per le strade e i parchi della zona Valle Aurelia, circonvallazione Cornelia e Baldo degli Ubaldi. Nelle scorse ore il comitato di quartiere ha inviato un esposto in Prefettura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.