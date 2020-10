Infermiera aggredita in carcere a Viterbo. Detenuto le getta addosso escrementi

Simone Lupino 05 ottobre 2020 a

E’ ancora in stato di choc un’infermiera che presta servizio a Mammagialla dopo aver subito sabato 3 ottobre una aggressione da parte di un detenuto. L’uomo le ha scagliato contro due ciotole contenenti feci e urina. La prima ciotola ha raggiunto e colpito la donna a una gamba. Il secondo lancio invece è andato a vuoto, perché l’infermiera per provare a evitarlo si è abbassata di scatto, ma nel movimento si è procurata una storta al ginocchio.

A denunciare quanto avvenuto è Egidio Gubbiotto, segretario provinciale del Confael, che si è attivato subito per fornire all’infermiera sostegno psicologico e assistenza sotto il profilo sindacale: “Si tratta di un episodio gravissimo – dice Gubbiotto -. Purtroppo non è il primo caso del genere che registriamo a Mammagialla ai danni del personale sanitario e temo che non sarà neanche l’ultimo se non cambiano le cose”. Il segretario della Confael chiede un “intervento immediato da parte di tutte le autorità competenti per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno del carcere e maggiore tutela per chi vi opera”.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle nove, durante la distribuzione della terapia del mattino. Insieme all’infermiera c’era un agente della polizia penitenziaria, che ha tentato di proteggere la donna, ma il gesto del detenuto ha colto di sorpresa tutti. Dopo l’aggressione l’infermiera è stata portata all’ospedale dal 118, dove è arrivata in stato di agitazione e visibilmente provata. A Belcolle la donna è stata sottoposta ad accertamenti, poi è stata dimessa con una prognosi che attesta l’infortunio avvenuto sul luogo di lavoro. Dovrà restare a casa per alcuni giorni. Le sue condizioni fisiche e psicologiche ieri non erano ancora migliorate. A causa di alcuni disturbi la donna ha si è dovuta rivolgere alla guardia medica.

