Traffico Roma, cadono calcinacci su galleria Appia. Sette chilometri di coda sul Raccordo anulare.

Situazione critica sul Grande Raccordo anulare a Roma. Intorno alle 17,30 del 4 ottobre è stata chiusa in via precauzionale la galleria a causa di della caduta di pezzi di intonaco.

Il traffico inizialmente è stato interrotto con obbligo di uscita allo svincolo Ardeatina dove si sono creati ingorghi. Le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Da circa un quarto d'ora sono state riaperte le corsie di emergenza e quelle a marcia lenta in esterna. Si procede a rilento con ripercussioni anche sulla viabilità fuori dall'A90. I tecnici sono al lavoro per le verifiche all'interno della galleria

