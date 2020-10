04 ottobre 2020 a

I Roma, picchia moglie per avere i soldi per la droga: arrestato.

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 39enne romano, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 2 ottobre 2020 gip di Roma per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione nei confronti della moglie, anche lei 39enne romana. L’ordinanza è stata emessa a seguito della segnalazione dei

carabinieri che, al termine di un’attività d’indagine, hanno portato alla luce molti episodi di violenza che l’uomo, soggetto tossicodipendente, ha commesso nei confronti della vittima: in particolare percosse e minacce per ottenere, quotidianamente, somme di denaro per l’acquisto di droga. I carabinieri lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e lo hanno portato nel carcere di Rieti, come disposto dall’autorità Giudiziaria.

