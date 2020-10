04 ottobre 2020 a

Incidente tra due auto e due moto. Bloccata la diramazione Roma Sud dell'autostrada

Situazione critica per la viabilità in uscita verso sud dalla Capitale. Intorno alle 12.45 si è verificato un incidente sulla diramazione sud verso l'autostrada Milano-Napoli. C'è stato un tamponamento tra due auto e due moto. Ci sono dei feriti e sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e la polizia stradale. il traffico è paralizzato. L'incidente è avvenuto tra gli svicoli di Torrenova e Monteporzio Catone. Si è formata una coda di 2 chilometri in aumento in uscita da Roma e una fila di un chilometro nel senso opposto. direzione Grande Raccordo anulare.

