Traffico, incidente sulla diramazione Roma Sud. Due chilometri di coda

Situazione a sud della Capitale in uscita dalla viabilità cittadina. intorno alle 12,45 del 4 ottobre si è verificato un incidente sulla diramazione sud che porta all'autostrada Milano-Napoli. Sono state coinvolte più auto nel tratto tra gli svincoli di Torrenova e Monteporzio Catone. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e la polizia stradale per rimuovere i mezzi. da quello che si è appreso ci sono feriti. Si è fermata una coda di 2 chilometri in uscita dalla capotale. La situazione per il momento è critica con dei fortissimi rallentamenti.

