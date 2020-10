Uccide patrigno a colpi di cacciavite. Dramma ad Ardea, vicino Roma: "Ci picchiava sempre"

04 ottobre 2020 a

a

a

Uccide patrigno a colpi di cacciavite. Dramma ad Ardea, vicino Roma.

Ha colpito a morte il compagno della madre dopo l'ennesima lite in famiglia. E' accaduto nella serata del 3 ottobre ad Ardea. La vittima è un rumeno di 44 anni che è stato ferito al costato con un cacciavite e che è morto prima dell'arrivo in ambulanza all'ospedale di Pomezia.

Arrestato un connazionale di 31 anni figlio della compagna della vittima. Il ragazzo ha riferito che il patrigno li maltrattava da tempo e che nella serata di sabato c'era stato l'ennesimo violento litigio. "Ci picchiava sempre", avrebbe riferito ai militari dell'Arma intervenuti. Non risultano tuttavia denunce per maltrattamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anzio che hanno arrestato il 31enne per omicidio volontario aggravato. Si trova in carcere a Velletri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.