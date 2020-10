Traffico Roma, coda sull'A24 tra Portanaccio e bivio Tangenziale Est per un veicolo in avaria

03 ottobre 2020 a

Traffico Roma, coda sull'A24 tra Portanaccio e bivio Tangenziale Est.

Code nel tratto urbano dell'A24 (Roma-L'Aquila). Si sta formando una fila di circa 1 chilometro, con rallentamenti alla viabilità cittadina a causa di un veicolo in avaria fermo sulla strada tra Portonaccio e il bivio della A24/Tangenziale Est. I mezzi di soccorso sono al lavoro per rimuovere il mezzo. Nel frattempo si viaggia su una corsia ci sono dunque rallentamenti in direzione del bivio per prendere la Tangenziale Est in uscita dalla Capitale. Per il resto, nonostante la pioggia e il vento, non ci sono stati grandi disagi alla viabilità sulle autostrade intorno alla Capitale.

