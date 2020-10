Roma, chiudono due stazioni della metro: ecco quali, quando e perché

02 ottobre 2020 a

a

a

Roma, chiudono due stazioni della metro. Dal 5 ottobre, la stazione Castro Pretorio della linea B della metropolitana resterà chiusa e i treni transiteranno senza fermare. La chiusura è necessaria per consentire i lavori di sostituzione di scale mobili e ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale di utilizzo.

Queste le alternative: da lunedì 5 ottobre i bus della linea integrativa S01 Ponte Mammolo-Portonaccio-Policlinico-Termini effettueranno una fermata aggiuntiva in via San Martino della Battaglia/alla stazione metro B Castro Pretorio. Al posto della stazione Castro Pretorio potrà essere utilizzata la vicina fermata Termini o le linee di superficie -bus e tram - che transitano nei pressi della stazione: 310 (Termini-piazza Vescovio), 492 (Tiburtina MB-Cipro MA), 649 (Tiburtina MB-Ponte Lungo MA/largo Don Orione). In direzione Porta Pia, transitano anche le linee 61-62-66-82 provenienti da Flaminio/San Pietro/Termini e dirette a piazza Riccardo Balsamo Crivelli-Tiburtina MB-viale Marx-piazza Sempione.

A partire dal 29 novembre, sempre per la sostituzione integrale di scale mobili e ascensori sarà chiusa anche la stazione Policlinico. In alternativa potrà essere utilizzata la stazione Bologna o le linee di superficie in transito in prossimità della stazione: tram 3 (Trastevere-Valle Giulia), tram 19 (Centocelle-Risorgimento), bus 61 (piazza Riccardo Balsamo Crivelli-Flaminio), bus 490 (Tiburtina MB-Cornelia MA), bus 495 (Tiburtina MB-Valle Aurelia), bus 649 (Tiburtina MB-Ponte Lungo MA/largo Don Orione)

In concomitanza con la chiusura della stazione Policlinico sarà attivata anche una soluzione di mobilità alternativa con servizi bus sostitutivi.

La sostituzione integrale di scale mobili e ascensori delle stazioni Castro Pretorio e Policlinico fa parte di un piano di sostituzione integrale dei sistemi di traslazione delle stazioni metro B della tratta Castro Pretorio-Rebibbia aperte nel 1990. I lavori sono già in corso e riguardano la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana.

I lavori sono già stati avviati dall'impresa incaricata nelle stazioni Bologna, Tiburtina, Monti Tiburtini, Quintiliani e Santa Maria del Soccorso che resteranno, comunque, aperte.

"Le stazioni Castro Pretorio e Policlinico, in considerazione della differente struttura degli impianti rispetto alle altre fermate e secondo la normativa vigente sugli esodi in sicurezza, invece, necessitano di chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento. I tecnici stanno ultimando le ricognizioni per stimare la data di conclusione dei lavori", si legge in una nota di Atac Spa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.