02 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, dipendente positivo. Chiuso il Comune di Nepi.

Un impiegato del Municipio è stato contagiato dopo una cena alla quale partecipavano delle persone che poi sono risultate positive. Il sindaco Franco Vita ha preso la decisione di chiudere la sede del Comune in via precauzionale. "Informiamo la cittadinanza nepesina, che a causa di un caso positivo all'interno degli uffici comunali, il Comune di Nepi rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi.

L'ufficio interessato non è tra quelli con contatto con i cittadini. Si sta procedendo con tutto quello che prevede il protocollo Covid e le indicazioni dell'Asl di Viterbo", si legge sul profilo Facebook dell'ente.

Il sindaco poi fornisce altre notizie con un suo post: "Purtroppo devo comunicare alla cittadinanza che un dipendente del comune, al terzo piano del palazzo, è risultato positivo al Covid-19 dopo una cena con persone poi risultate positive”. Il primo cittadino specifica che "La persona aveva scarsi contatti con i cittadini per il servizio a cui è addetto. In attesa di ulteriori decisioni che saranno assunte d’intesa con la Asl, il comune oggi rimane chiuso".

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.