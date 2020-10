Droga, nascondevano 10 chili di marijuana e 13 piantine in casa. Tre arresti a Ladispoli

02 ottobre 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nella serata di ieri hanno arrestato tre persone, tutte di Ladispoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i carabinieri della Stazione di Ladispoli, unitamente a quelli di Civitavecchia da diversi giorni stavano monitorando le abitazioni dei tre, poiché notato un giro di giovani, alcuni dei quali già noti per essere consumatori di stupefacenti. I militari dopo aver accertato i movimenti sospetti, hanno effettuato un blitz nelle abitazioni. A seguito delle perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 kg di marijuana e 13 piante, una volta immesso nel mercato della droga, avrebbe fruttato migliaia di euro. I tre arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

