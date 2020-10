Cinghiali davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio a Roma | VIDEO

01 ottobre 2020 a

Cinghiali davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio a Roma.

Continuano a far parlare di loro il gruppetto di cinghiali, la mamma con 7 cuccioli, che ormai da settimane è presente nella zona di Valle Aurelia, Baldo degli Ubaldi e Circonvallazione Cornelia. L'ultimo video che è stato girato ha ripreso i cinghiali mentre scodinzolavano in via Girolamo Vitelli davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio.

Il filmato è stato postato sul profilo Facebook del comitato quartiere Aurelio Roma XIII. La famigliola di cinghiali nei giorni scorsi è stata vista uscire dal cortile di una scuola dove c'era uno dei seggi elettorali o dal giardino di un condominio.

