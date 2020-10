Roma, la lista dei nuovi autovelox installati nelle strade della Capitale. Le strade dove fare attenzione

01 ottobre 2020 a

a

a

Nelle ultime settimane a Roma sono stati installati decine di nuovi autovelox nelle strade considerate più a rischio di incidenti. I limiti vanno dai 30 ai 70 chilometri orai, dipende dai casi. La lista dei nuovi dispositivi per il rilevamento automatico della velocità è stata pubblicata dal sito motori360.it (clicca qui). Oltre alle postazioni fisse la polizia locale sta utilizzando anche il telelaser mobile. Nelle ultime settimane più volte è stato visto sull'Olimpica.

Queste le nuove postazioni fisse autovelox. Roma Centro sul Lungotevere in direzione Stadio Olimpico, sempre sul Lungotevere in direzione Augusta sopra il tabellone in direzione piazzale Flaminio, in via del Muro Torto all'interno delle gallerie. Nella primissima periferia: Via Gregorio VII all’ingresso della galleria ed al termine; Via Cristoforo Colombo in direzione Ostia all’altezza della vecchia Fiera di Roma; Via Cristoforo Colombo in direzione centro; Via Cristoforo Colombo nelle corsie centrali, installati diversi sui pali e in prossimità dei semafori in direzione centro; Via Cristoforo Colombo, semaforo all’altezza della Circonvallazione Ostiense (dove c’è Habitat), in direzione centro; Via Cristoforo Colombo, all’ingresso e in direzione di Ostia; Via Isacco Newton in entrambi i sensi di marcia; Via Laurentina, direzione centro dopo i «Ponti»; Via Tuscolana direzione centro, incrocio via Gasperina; Via Tor Bella Monaca, direzione centro; Via Sorbara, zona Tor Vergata, direzione Policlinico, dopo lo svincolo Romanina, direzione Grande Raccordo anulare.

Per quanto riguarda il Raccordo e la Tangenziale est nuovi autovelox nella galleria tra Cassia e Boccea (entrambe le direzioni), in quella tr Cassia e Aurelia, dalla Pontina verso Casilina, tra l'uscita Aurelia e quella Pontina, tra Settebagni verso l'Aurelia dopo la rampa e sulla tangenziale est in entrata e in uscita da viale Palmiro Togliatti. Verso Ostia cinque nuove postazioni in via del Mare all'altezza di Vitinia, lungo la Pontina all'incrocio Furlanetto e a Spinaceto, a Mezzocammino sempre sulla via del Mare e in via di Mezzocammino all'altezza del Villaggio Azzurro.

Infine tre nuovi autovelox sull'Aurelia: al km 33,2 verso Cerveteri, tra Aranova e Fregene in direzione capitale e tra Torreimpietra e Fregene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.