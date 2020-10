Quindicenne perseguitato e minacciato in chat da banda di bulli. Tre studenti indagati

01 ottobre 2020 a

Quindicenne perseguitato e minacciato da baby gang. Tre studenti indagati.

Da maggio ad agosto scorsi hanno vessato, minacciato e insultato un ragazzino di 15 anni usando profili fittizi creati in chat. La vittima viveva nel terrore, ha iniziato a soffrire di disturbi d’ansia che lo hanno portato ad un lungo periodo di degenza al Bambin Gesù. Il papà del 15enne ha chiesto aiuto ai carabinieri della Compagnia Roma Trastevere che hanno immediatamente avviato un’attività d’indagine. Grazie ad accurati accertamenti su tabulati telefonici e dati telematici, i militari del Nucleo Operativo sono riusciti a stringere il cerchio intorno ai 3 responsabili, tutti studenti romani e coetanei della vittima, a cui è stata notificata un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i Minorenni di

Le accuse nei loro confronti sono quelle di estorsione aggravata in concorso, atti persecutori e lesioni personali aggravate in concorso. I bulli avevano costretto la giovane vittima a consegnare denaro - una somma stimata in complessivi 150 euro - e pacchetti di sigarette, bersagliandola con continue minacce e insulti, anche a sfondo razziale, facendo leva sulle sue origini centrafricane.

