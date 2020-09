Traffico Roma, incidente sul tratto urbano dell'A24: un chilometro di coda

29 settembre 2020 a

a

a

Traffico Roma, incidente sull'A24: un chilometro di coda

Problemi alla viabilità nel tratto urbano dell'A24 Roma-L'Aquila. Si sono formate delle code a causa di un incidente che ha coinvolto due auto tra il bivio della Tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. La circolazione delle auto è di fatto bloccata e si viaggia sono su parte di una corsia per permettere ai mezzi delle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso di intervenire. L'incidente è avvenuto al chilometro 5.6 in uno dei punti "cruciali" per la viabilità in estrata e in uscita nella zona est della capitale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.