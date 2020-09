29 settembre 2020 a

Morto in strada a Trastevere. Inutili i soccorsi per l'anziano di 74 anni.

L'uomo è stato trovato privo di vita in mezzo alla strada in via delle Fratte di Trastevere a Roma intorno alle 14 del 29 settembre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della

polizia del commissariato Trastevere. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno tentato di rianimarlo senza successo. Si tratterebbe quindi di una morte per cause naturali. Sono in corso gli accertamenti e si cercano testimoni per cercare di capire cosa è accaduto.

