Incidente, auto si sfrena e finisce contro vettura in sosta in via Vico Squarano. Il conducente è fuggito.

Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo che l’altro ieri, sabato 26 settembre, ha causato un incidente allontanandosi subito dopo. Dalle testimonianze di chi ha assistito al fatto, un’auto si è fermata lungo via Vico Squarano. Il conducente è entrato nel vicino supermercato per chiedere alle commesse se potevano cambiargli 20 euro per poter far benzina. Nel frattempo, però, l’alto, forse parcheggiata senza freni, forse frenata male, ha iniziato a percorrere la via. Fatti circa 60 metri ha attraversato la strada e si è fermata solo dopo aver sbattuto contro un’auto parcheggiata sul lato opposto. Quando i presenti al fatto si sono accorti che l’auto viaggiava senza conducente, hanno tentato di fermarla, hanno urlato per richiamare l’attenzione di altre persone presenti in strada. Urla quanto mai provvidenziali per evitare che il mezzo investisse qualcuno. Ma fermarla è stato impossibile. E così è finita contro un mezzo in sosta. E il caso ha voluto che l’auto danneggiata appartenesse a una delle commesse del supermercato in cui il proprietario del mezzo sfrenato era andato per chiedere aiuto. I presenti raccontano che l’uomo, una volta resosi conto di quanto fosse accaduto, non si è fermato ma è salito in macchina e si è allontanato.



