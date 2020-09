28 settembre 2020 a

Paura a Roma. Barricato in casa minaccia di far esplodere una bomba.

Accade a Roma, nel quartiere di Tor Marancia, dove l'uomo, ai domiciliari in un appartamento di via Annio Felice, si è rifiutato di fare entrare i carabinieri che stavano effettuando un controllo, minacciando di utilizzare un ordigno che sostiene di avere con sé.

Sul posto, riferisce un lancio dell'Adnkronos, con i carabinieri del comando provinciale di Roma e i vigili del fuoco, c'è un negoziatore dell'Arma che sta tentando di riportare l'uomo alla ragione, ma per il momento l'uomo all'interno dell'appartamento non molla. In tutta la zona sono attimi piuttosto concitati.

