28 settembre 2020 a

a

a

Incidente sull'Autostrada A1 tra Magliano e Ponzano. Cinque chilometri di coda verso Roma.

In direzione sud ci sono 5 km di coda, in aumento, a seguito di un incidente che ha coinvolto quattro autovetture al km 510 poco prima del casello Ponzano Soratte. Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di sorpasso. Le auto sono incolonnate fino all'altezza del casello di Magliano Sabina. Le auto ferme in fila sono visibili sia dalle due stazioni di servizio Flaminia che dal cavalcavia di Magliano vicino a Ponte Felice.

Per chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Magliano Sabina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ponzano Romano. Sul luogo dell evento sono presenti la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia, per agevolare il deflusso dei veicoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.