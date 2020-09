28 settembre 2020 a

Autostrada, incidente sull'A1 tra Magliano e Ponzano. Quattro auto coinvolte: traffico bloccato.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma, il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, in aumento, a seguito di un incidente che ha coinvolto quattro autovetture al km 510 poco prima dello svincolo per Ponzano Romano. Sono in corso accertamenti per decifrare la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Al momento la situazione è critica con le auto in coda ferme. Chi arriva da Orte esce a Magliano.

