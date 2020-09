Autostrada, incidente sull'A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Traffico bloccato in direzione sud.

28 settembre 2020 a

Autostrada, incidente sull'A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Roma. Traffico bloccato in direzione sud.

Pomeriggio complicato sull'A1 nei pressi di Magliano Sabina. Intorno alle 14,30 si è veririficato un brutto incidente, coinvolte due auto, tra il casello sabino e quello di Ponzano Romano/Soratte in direzione Roma. Verso sud si è prima formata una coda di un chilometro e mezzo con il traffico che è stato paralizzato per l'intervento dei mezzi di soccorso. Da quello che si è appreso ci sono delle persone ferite. Sul posto la polizia stradale.

La situazione resta critica. In molti, arrivando da Orte, stanno uscendo a Magliano Sabina per poi proseguire verso Roma con la Flaminia.

