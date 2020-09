28 settembre 2020 a

a

a

Sedicenni investite a Corso Francia, pm chiede 5 anni per l'investitore Pietro Genovese. La procura di Roma chiede una condanna, in rito abbreviato, a 5 anni di carcere per Pietro Genovese, il ventenne che la notte tra il 21 e il 22 dicembre dello scorso anno investì e uccise due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli in Corso Francia, a Roma. "Non le ho viste, la mia vita distrutta", ha detto l'imputato davanti al gup Gaspare Sturzo. Il giovane deve rispondere di duplice omicidio stradale.

Il giudice ha accettato anche la costituzione di parte civile dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.