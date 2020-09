28 settembre 2020 a

Traffico, code nel tratto urbano dell'A24 a Roma a causa di un veicolo in panne.

Problemi al traffico sul tratto cittadino della Roma-L'Aquila. Si segnalano delle code tra il bivio del grande raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara in direzione della Tangenziale est. Il rallentamento è causato da un veicolo in avaria. Si segnala una coda di circa 500 metri. Sono in corso gli interventi per soccorrere l'automobilista e rimuovere il mezzo dalla sede stradale. Più all'interno si segnala un chilometro di coda tra via Fiorentini e il bivio A24/Tangenziale Est per il traffico congestionato a causa del maltempo.

