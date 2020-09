Traffico Roma, code tra Portonaccio e bivio tangenziale Est. Incidente sulla corsia esterna del raccordo tra A24 e Prenestina

26 settembre 2020 a

Traffico, serata complicata nella zona ad est di Roma. Ci sono code nel tratto cittadino della A24 tra Portonaccio e il bivio A24/Tangenziale Est. Le file sono causate dal traffico nella viabilità ordinaria. La marcia è rallentata. Nella stessa zona, ma sul raccordo anulare, intorno alle 18,30 si è verificato un incidente nel tratto dell'A90 tra la Prenestina e la diramazione per l'A24. Ci sono stati dei forti rallentamenti verso il centro. La situazione in questo caso è tornata alla normalità anche se il traffico è sempre rallentato. Permangono le code a Portonaccio. Non ci sono problemi in entrata e in uscita a Nord di Roma

