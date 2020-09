Cinghiali a spasso a Roma in via Baldo degli Ubaldi | VIDEO

26 settembre 2020 a

Cinghiali a spasso a Roma in via Baldo degli Ubaldi.

Ormai sono diventati protagonisti nel quartiere. Una presenza fissa che viene filmata dai residenti del quartiere Aurelio praticamente tutti i giorni. Otto cinghiali, una mamma con sette cuccioli, sono stati filmati con uno smartphone mentre percorrevano una strada nella zona a Baldo degli Ubaldi in pieno giorno. Il nuovo ideo è stato postato su Twitter. "Sembrava una leggenda,allora non è una finzione esistono", commenta l'uomo che ha ripreso la scena.

Ormai da giorni i cinghiali, che fanno base in un parco della zona, sono stati avvistati in più punti del quartiere. Qualche giorno fa sono stati ripresi mentre uscivano dal cancello di un giardino condominiale.

