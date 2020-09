Cinghiali entrano in un giardino condominiale a Roma | VIDEO

24 settembre 2020 a

Cinghiali entrano in un giardino condominiale a Roma.

La scena è stata filmata nella tarda mattinata del 23 settembre nel cuore del quartiere Aurelio a Roma in Via Schupfer. Da giorni nell'area è segnalata la presenza, testimoniata anche da diversi filmati, di una famigliola di ungulati - una mamma e cinque cuccioli - che fanno base in un parco della zona e che circolano liberi in strada a caccia di cibo. Sono stati notati in via Baldo degli Ubaldi, nei pessi della stazione Cornelia e in altre strade del quartiere. Numerosi i video girati dai residenti molti dei quali postati nel gruppo Facebook del comitato quartiere Aurelio.

Nell'ultimo filmato, girato con uno smartphone da una donna in auto, si vedono i cinghiali uscire da un cancello di un condominio per poi camminare tra le auto nelle strade limitrofe. Sui social diversi cittadini chiedono l'intervento urgente del Comune: "Non è possibile che sette cinghiali girino indistrurbati nel quartiere da più di un mese"

