Cinghiali in strada a Roma. Il filmato girato da una mamma che portava la bambina a scuola | VIDEO

23 settembre 2020 a

a

a

Cinghiali in strada a Roma nel quartiere Aurelio.

Sei cinghiali, uno grande e gli altri cuccioli, sono stati avvistati e filmati nel quartiere Aurelio a Roma. La "famigliola" di ungulati è stata ripresa da una donna che portava la figlia a scuola in via Schupfer. Il filmato è stato postato sul profilo Facebook del comitato di quartiere Aurelio Roma XIII. "Vergogna, Roma è ridotta a una giugla", è il commento apparso sui social.



Con ogni probabilità si tratta dello stesso gruppo di cinghiali che da giorni vengono filmati nel quartiere e che fanno base, secondo quanto hanno notato i residenti, in un parco che sta in quella zona. Lo stesso gruppo di cinghiali è stato notato anche nei pressi della fermata metro di Cornelia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.