Civita Castellana elezioni comunali, Luca Giampieri è sindaco. Vittoria del centrodestra al primo turno.

Il candidato del centrodestra l'ha spuntata per un soffio al primo turno. Non ci sarà ballottaggio a Civita Castellana. il dato è ancora ufficioso, tuttavia nelle sedi dei comitati elettorali si parla di una percentuale finale di 50,6%. Il candidato del centrodestra ha superato la soglia del 50% per circa 50 voti. Decisivo l'ultimo conteggio nella sezione in località La Penna dove le operazioni di spoglio si erano interrotte dopo che uno scrutatore si era sentito male.

Sono in corso ancora le verifiche, tuttavia lo scarto è minimo. Bisognerà capire se la lista del Pd, che vede sfumare il ballottaggio, chiederà un riconteggio.

