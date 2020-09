22 settembre 2020 a

Morta nell'appartamento in fiamme. Dramma a Roma in un condominio di via Satrico.

Una donna è deceduta nell’incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile a via Satrico, a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 di martedì 22 settembre. Sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno trovato la salma all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause dell'incendio.

Gli agenti si sono occupati di fornire eventuale assistenza agli altri residenti della struttura. Una sola abitazione, accanto a quelle colpita dall’incendio è stata dichiarata inagibile, ma l’inquilina ha trovato alloggio presso parenti. La strada è stata chiusa al traffico da via Acaia direzione piazza Epiro.

