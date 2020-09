Cinghiali a spasso nel parco nel quartiere Aurelio a Roma | VIDEO

22 settembre 2020 a

a

a

Cinghiali a spasso nel parco nel quartiere Aurelio a Roma.

Un altro video della "famiglia" di cinghiali che ormai da settimane gira, di giorno e di notte, nelle strade del quartiere Aurelio nella zona tra via Baldo degli Ubaldi e circonvallazione Cornelia. L'ultimo avvistamento è stato di giorno ed è stato filmato con un cellulare.

Il video riprende un cinghiale grande e cinque "cuccioli" all'interno del parco adiacente a via Bonaventura davanti a un parcheggio privato.Il video è stato postato sul gruppo del comitato di quartiere Aurelio Roma XIII. Altri avvistamenti, sempre nella serata del 21 settembre, sono stati fatti davanti ai cassonetti all'incrocio tra via Moricca e via Gian Battista Gandino. Sono stati notati mentre passavano davanti a un centro commerciale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.