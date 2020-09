Maltempo, bomba d'acqua ai Castelli romani. Decine di interventi per allagamenti | VIDEO

21 settembre 2020 a

Maltempo, bomba d'acqua ai Castelli romani. Decine di interventi per allagamenti.

Dall'ora di pranzo è scattata l'emergenza nella zona dei Castelli Romani e in quella limitrofa a Tivoli ad est della Capitale per una bomba d'acqua che ha colpito diverse zone della vasta area. Diverse squadre dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in diversi comuni.

Molte le chiamate ricevute dalla sala operativa che ha inviato anche nuclei speciali (Saf e sommozzatori) a supporto dei residenti in seguito alle molteplici richieste di intervento per allagamenti. Alle 16 erano state più di 50 le richieste di soccorso e i vigili del fuoco sono impegnati su più fronti.

