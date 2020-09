Superenalotto, a Roma centrati due 5 da quasi 20 mila euro ognuno

21 settembre 2020 a

a

a

Ancora una doppietta di "5" al SuperEnalotto per la Capitale. I due giocatori di Roma stavolta hanno festeggiato nel concorso di sabato 19 settembre: il primo, spiega agipronews, ha convalidato la sua giocata presso Sofia Petroli in via Collatina 441, mentre il secondo ha giocato nella tabaccheria di via Padova 45. Entrambi i giocatori hanno vinto 19.836,42 euro. La corsa al "6" riprenderà invece domani, quando il Jackpot metterà sul piatto 41,6 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.