Nudo al parco. Mostra parti intime a una donna e viene arrestato. L'ivoriano di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Roma per atti osceni in luogo pubblico. Il tutto è accaduto all’interno del parco "Filippo Teoli" al Casilino, quando la vittima ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Giunti sul posto gli agenti hanno contattato la donna, una signora di 38anni, che ha indicato loro l’uomo, ancora presente nel parco. Alla vista dei poliziotti il giovane ha cercato di nascondersi dietro ad un cespuglio senza riuscirci. La vittima ha raccontato che, mentre si trovava all’interno del parco in compagnia del marito e del figlio di 5 anni, al momento distanti qualche metro da lei, il giovane si è avvicinato e, dopo esserle passato accanto, si è abbassato i pantaloni e gli slip mostrandole e toccandosi le parti intime come a volersi masturbare. Il 19enne ivoriano, D.I., in Italia senza fissa dimora, è stato trovato dagli agenti ancora con i pantaloni abbassati.

