21 settembre 2020 a

a

a

Caccia, spara con fucile a pallini e colpisce altro cacciatore per sbaglio. L'uomo ferito rischia di perdere la vista.

Non si era accorto della presenza di un altro cacciatore e ha sparato diversi colpi verso di lui. È accaduto domenica 20 settembre a Tivoli, in provincia di Roma. L'uomo ferito è un 61enne di Tivoli, che si è recato in ospedale dopo essere stato raggiunto da tre pallini sparati con un fucile al volto e all’occhio. L’uomo rischia di perdere la vista dall’occhio destro. È stato lo stesso ospedale di Tivoli ad avvisare la

polizia che ha rintracciato l’altro cacciatore. Romano di 34 anni, l’uomo è indagato per lesioni gravissime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.