Bomba della seconda guerra mondiale ritrovata in un campo a Nettuno

L'allarme è stato lanciato da alcuni agricoltori della zona. Un’autoradio della polizia è intervenuta domenica 20 settembre a Nettuno, in via Camogli, dove era stato segnalato un ordigno in un terreno.

Gli artificieri della polizia hanno trovato e disinnescato un proiettile da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è stato rimosso e messo in sicurezza. La zona dunque è stata bonificata e tutta l'area è tornata in sicurezza. Come già accennato, dai primi accertamenti fatti dagli artificieri, il proiettile di mortaio trovato sottoterra, è un residuato dell'ultimo conflitto mondiale.

