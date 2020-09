21 settembre 2020 a

Incidente, donna investita a Guidonia: è in gravi condizioni al'ospedale San Giovanni di Roma.

Una donna ucraina di 68 anni, che stava attraversando la strada, è stata investita da un’auto nella tarda serata di sabato a Guidonia, in provincia di Roma. L’incidente è accaduto in via Tiburtina. Alla guida dell’auto, una Fiat Tipo, c’era un uomo di 74 anni che percorreva la strada da Tivoli verso Roma.

La donna ferita è stata trasportata al San Giovanni in codice rosso dal 118. Al momento si trova ricoverata in rianimazione per un’emorragia celebrare e varie fratture e la prognosi è riservata. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della tenenza di Guidonia che hanno sequestrato la macchina e inviato un’informativa all’autorità giudiziaria. I documenti del 74enne sono risultati in regola.

