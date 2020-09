Coronavirus nel Lazio: 139 casi e due decessi in 24 ore. 74 tamponi positivi a Roma, sei a Rieti e tre a Viterbo (bollettino 15 settembre)

15 settembre 2020 a

Nel territorio della regione Lazio oggi 15 settembre sono 139 i nuovi casi di Coronavirus. Di questi 74 sono a Roma. Due i morti. E' l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, a specificarlo in una nota in cui fa il punto della situazione. Nella Asl Roma 1 sono 20 i nuovi casi, a Roma 2 sono 47, a Roma 3 sono 7, a Roma 4 sono 3, a Roma 5 sono 26, a Roma 6 sono 14. Nelle province si registrano 22 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 11, 2 a Frosinone, 6 a Rieti, 3 a Viterbo".

