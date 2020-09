11 settembre 2020 a

Coronavirus, positivo a Capranica. Il sindaco Nocchi: "Non è residente ma ha deciso di passare qui la degenza".

Dopo che la Asl ha ufficializzato, nel bollettino dell'11 settembre, un nuovo contagio a Capranica, il sindaco Pietro Nocchi ha pubblicato un post su Facebook per rassicurare i concittadini: "Questa mattina, purtroppo, ho appreso che una persona che attualmente si trova a Capranica è risultata positiva al Covid-19. Non residente, poiché costantemente in viaggio per motivi di lavoro, effettua tamponi di controllo tra uno spostamento e l’altro. L’ultimo tampone effettuato a Viterbo è risultato positivo e, avendo un appoggio a Capranica, ha deciso di trascorrere qui la degenza. Non presenta sintomi ed è in attesa del termine del periodo di quarantena per effettuare un secondo tampone di controllo. Gli auguriamo una pronta guarigione".

