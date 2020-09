Cinghiali a passeggio per Roma in mezzo alla strada nel quartiere Aurelio | VIDEO

10 settembre 2020 a

Ancora cinghiali in giro per Roma. Questa volta sono stati avvistati in via Monte di Creta nel quartiere Aurelio. Un motociclista li ha visti in strada alle 2 di notte - 2 cinghiali grandi e 8 piccoli - e li ha filmati. Il video circola sui social ed è stato condiviso sul gruppo del comitato quartiere Aurelio Roma XIII. "Ormai sono di casa.Nessuno dice nulla. Tutto va bene!".

La sera prima nella stessa zona, sulla Circonvallazione Cornelia era stato filmato un altro branco di cinghiali. "E' la stessa famiglia che da giorni circola nel nostro quartiere", suggerisce qualcuno commentando il nuovo video. "Grazie Raggi", conclude invece il motociclista che ha filmato la scena.

