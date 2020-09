Due morti sull'Autostrada a Ponzano. Un'auto ha invaso corsia opposta dopo deviazione per lavori

10 settembre 2020 a

Due morti e un ferito grave trasportato a Roma in eliambulanza. E' il duro bilancio dell'incidente che è avvenuto nel pomeriggio del 10 settembre lungo l'A1 in direzione Firenze all'altezza di Ponzano Romano. poco dopo una deviazione per dei lavori un'auto, per cause che sono ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta contrandosi frontalmente con due veicoli che provenivano dalla corsia opposta. Nello scontro sono decedute due persone, una terza è in gravi condizioni. Sul posto i tecnici autostrade, la polizia stradale della sottosezione di Roma Nord e i mezzi di soccorso. il traffico è stato paralizzato per diverso. Attualmente viene segnalata una coda di cinque chilometri.

