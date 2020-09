Due morti e un ferito. Tragico incidente sull'A1 a Ponzano Romano. Traffico paralizzato: chilometri di coda

10 settembre 2020 a

E' di due morti e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 10 settembre, alle 17.30 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, al km 527, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata opportunamente segnalato, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione.

Nell’incidente una vettura che procedeva lungo la corsia in deviazione verso Roma, dopo aver perso il controllo, ha invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due vetture. Chiuso di conseguenza l’allacciamento che dalla Diramazione Roma Nord conduce in A1 in direzione Firenze. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

