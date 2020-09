Cinghiali a spasso per la Circonvallazione Cornelia a Roma | VIDEO

10 settembre 2020 a

Cinghiali a spasso per la Circonvallazione Cornelia a Roma.

Il video pubblicato sul gruppo Facebook del comitato di Quartiere Aurelio Roma XIII sta diventando virale. Una famiglia di cinghiali è stata filmata ieri sera, 9 settembre, mentre passeggiava in via Baldo degli Ubaldi. Alcuni automobilisti hanno dovuto arrestare la marcia per far passare gli animali selvatici che erano a caccia di cibo.

"Uno va in montagna per vedere i cinghiali, invece li trova a Roma", ha commentato uno degli utenti che ha ricondiviso il video. Un paio di settimane fa una scena analoga era stata filmata nell'area Nord della Capitale.

