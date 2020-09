Omicidio Colleferro. Testimone: "Passavano sopra a Willy con i piedi mentre era in terra"

09 settembre 2020 a

Omicidio Colleferro. Testimone: "Camminavano sopra a Willy mentre era in terra"

Emergono dettagli agghiaccianti dall'ordinanza del gip di Velletri che ha disposto l'arresto in carcere per Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia accusati di aver ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano deceduto domenica all'alba dopo l'aggressione.

L'AdnKronos riporta il racconto di un testimone contenuto nell'ordinanza:"Prima che mi venisse sferrato il pugno posso dire che tutte e quattro le persone da me descritte hanno partecipato all’aggressione attivamente ai danni del mio amico Willy sferrando calci pugni addirittura ricordo che mentre il mio amico Willy giaceva in terra gli aggressori proseguivano passandogli con i piedi sopra"

