09 settembre 2020 a

a

a

Omicidio Colleferro. Insulti a Willy sul web, la polizia postale apre indagine.

La polizia indaga su alcune pesanti frasi che sono apparse sui social dopo l'uccisione di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto dopo essere stato aggredito a calci e pugni a Colleferro all'alba di domenica 6 settembre

"Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi", è uno dei commenti choc che hanno disgustato gli utenti Così si leggeva su un profilo Facebook. Il post ha scatenato la reazione della rete. Sono infatti diversi i profili Facebook e Twitter che contengono insulti alla giovane vittima o plauso per i suoi presunti assassini, tanto che il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori ha diramato una nota in cui si rivolge ai social network "per fermare post e profili che speculano in modo vergognoso su Willy e la sua morte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.