09 settembre 2020 a

a

a

Morta in strada a Roma. Il cadavere trovato da un passante a Roma

Sono in corso gli accertamenti della polizia su una donna di 40 anni che è stata trovata morta in strada in via dei Colli Portuensi, a Roma. A notare la donna distesa a terra è stato un passante che ha chiamato il 118. I sanitari a loro volta hanno avvisato la polizia. Ancora da chiarire le cause della morte.

Dalle prime indiscrezioni non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo. L'area è stata delimitata per permettere gli accertamenti medico-legali di rito. Il caso è affidato alla polizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.