08 settembre 2020 a

a

a

Omicidio Colleferro. E' incinta la compagna di uno degli arrestati: "Penso al ragazzo che non c'è più". Lo ha detto all'AdnKronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bianchi e incinta di suo figlio, racconta lo stravolgimento di questi giorni. Il suo compagno è in carcere insieme al fratello ed altri due amici accusato di aver ucciso a calci e pugni all'alba del 6 settembre Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano che lavorava in un ristorante della zona e che era intervenuto per mettere pace durante una rissa.

"La giustizia farà il suo corso, la verità verrà fuori - dice - ma c’è un accanimento fortissimo verso le famiglie dei protagonisti di questa storia. La prima vittima di tutto questo è Willy che non c’è più e la sua famiglia. Poi ci siamo noi - conclude l’ex candidata alle Regionali del Lazio con Forza Italia - che non c’entriamo nulla e stiamo subendo minacce di morte pesantissime"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.