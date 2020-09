08 settembre 2020 a

a

a

Omicidio Colleferro. Nicola Zingaretti: "Intitoleremo istituto alberghiero del Lazio a Willie".

Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia che un istituto alberghiero del territorio sarà dedicato alla memoria del giovane Willy Monteiro Duarte, assassinato a Colleferro a calci e pugni all'alba del 6 settembre. "Willy voleva fare il cuoco, ce lo racconta sua madre - scrive Zingaretti su Facebook -. Tutti noi piangiamo questo ragazzo generoso, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia. Intitoleremo a Willy un istituto alberghiero del Lazio. Per lui, per il suo altruismo, in sua memoria contro la violenza". In precedenza la Regione Lazio aveva annunciato che si sarebbe impegnata a pagare le spese legali alla famiglia del 21enne che abitava a Paliano.

La famiglia della vittima ha già dato incarico a un legale come annunciato su Facebook dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri: "Comunico ufficialmente che la Famiglia Monteiro ha conferito incarico all’avvocato Domenico Marzi del foro di Frosinone perché eserciti i diritti spettanti alla persona offesa. L’avvocato Marzi assumendo l’incarico in primo luogo ha indicato ai propri assistiti che si avvarrà di un consulente medico legale perché possa assistere agli accertamenti autoptici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.