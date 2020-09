08 settembre 2020 a

a

a

Omicidio Colleferro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi: "Non abbiamo toccato Willie".

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba di domenica 6 settembre a Colleferro, hanno risposto alle domande rivolte loro dal Gip Giuseppe Boccarato del tribunale di Velletri nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto in carcere a Rebibbia. Al loro fianco l’avvocato Massimiliano Pica. I due indagati hanno contestato ogni addebito sostenendo di non aver neanche sfiorato il giovane poi morto. "Siamo dispiaciuti e distrutti perché siamo accusati di un omicidio che non abbiamo commesso". È quanto hanno detto durante interrogatorio di convalida. I due sono stati arrestati insieme a Marco Pincarelli e Francesco Belleggia. Negano tutti d aver colpito a morte il ragazzo di Paliano che lavorava in un ristorante. Sostengono di essere intervenuti per mettere pace durante una zuffa che tuttavia non li ha visti protagonisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.